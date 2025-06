La Polizia di Stato presente a Carloforte alla 2a giornata del Girotonno, evento che è giunto quest'anno alla sua XXII edizione e che richiama, come da tradizione, diverse migliaia di visitatori.

Gli articolati servizi di ordine e sicurezza pubblica sono stati predisposti dal Questore di Cagliari che coordina a livello provinciale anche le altre Forze di Polizia, quale Autorità di Pubblica Sicurezza. Sulla base delle indicazioni condivise dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, si è quindi stabilito di rafforzare, nella circostanza, la cornice di sicurezza agli eventi in programma.

In particolare, per l'evento di ieri, il concerto dei The Kolors, il Questore ha inviato a Carloforte gli agenti di Polizia e il Dirigente del Commissariato di Carbonia, Giovanni Lo Presto, con una Squadra del Reparto Mobile di Cagliari. Il dispositivo di sicurezza ha riguardato anche il rafforzamento dei servizi presso i principali luoghi di imbarco per l'isola di San Pietro, in particolare i porti di Calasetta e Portoscuso, dove si sono concentrati migliaia di turisti e visitatori, anche con l'impiego di operatori delle altre Forze di Polizia.

Una squadra dei Vigili del Fuoco è stata inoltre impegnata nella manifestazione per garantire il servizio di vigilanza antincendio durante i principali spettacoli. Il servizio di soccorso tecnico urgente alla popolazione è stato assicurato grazie alla presenza di personale e mezzi in servizio presso il distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Carloforte.