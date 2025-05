Un vasto incendio ha coinvolto, durante il pomeriggio di oggi, sabato 31 maggio, un casolare di campagna a Scala e Croccas, nel comune di Orosei.

A lavoro, per domare il fuoco, due squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale e del distaccamento di Siniscola, i quali, dopo essere intervenuti sul posto, hanno prima spento le fiamme e messo in sicurezza l'area, poi hanno cominciato le indagini al fine di scoprire le cause dell'incendio.

Ingenti i danni ai materiali e alle attrezzature all'interno dell'edificio, con evidenti segni di danneggiamento sulla struttura muraria e di copertura a causa dell'esplosione di una bombola di GPL causata dall'elevata temperatura.

Secondo le prime analisi effettuate, sembra che l'incendio sia stato innescato da un guasto elettrico che si è propagato agli oggetti presenti nell'edificio.