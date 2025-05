Un vasto incendio ha coinvolto, nel pomeriggio di oggi, sabato 31 maggio, diversi veicoli all'interno di un parcheggio privato situato vicino alla stazione ferroviaria di Abbasanta, in provincia di Oristano.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Oristano, precisamente di una squadra del distaccamento di Abbasanta, che stata inviata sul luogo insieme a un'autobotte dalla sede centrale di Oristano.

Le operazioni di spegnimento condotte dai Vigili del Fuoco hanno permesso di salvare molti veicoli, anche se alcuni di essi hanno subito danni ingenti.

Fortunatamente, non si segnalano feriti, e le cause dell'incendio sono ancora in fase di indagine. Le autorità competenti sono sul posto per svolgere le relative verifiche.