Una foto in costume nel mare di Cala Sinzias con annesso appello in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno. È il post pubblicato dall’europarlamentare di Avs, Ilaria Salis, nell’Isola per una visita al Cpr di Macomer e per promuovere il suo libro "Vipera" a Cagliari.

“Che figata andare al mare, soprattutto nelle splendide spiagge libere della Sardegna” esordisce Salis nel post pubblicato ieri. “Ma mi raccomando: tra una settimana, l’8 e il 9 giugno, tutte e tutti a votare al referendum. È un appuntamento importante: contro il precariato, per la cittadinanza, per dare un segnale di riscossa popolare”. Quindi lo slogan finale: “Prima il voto, poi al mare, o in montagna, o dove preferite. Dai che se vinciamo, ce la godiamo ancora di più”.

Sotto il post pubblicato da Ilaria Salis tanti messaggi di sostegno ma anche attacchi nei suoi confronti e qualche battuta ironica sulle spiagge libere: “Ecco visto che sono libere non le occupare”.