I genitori gli hanno tolto il cellulare e subito dopo un ragazzo di quindici anni è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Luigi di Orbassano, nel Torinese, in uno stato di agitazione psicomotoria grave.

Il giovane, come riporta tg come 24, durante il ricovero è stato sottoposto a terapie ansiolitiche somministrate per via intramuscolare ed endovenosa. "Presentava esattamente gli stessi sintomi di una persona in crisi di astinenza da sostanze e a mancargli era lo smartphone", ha raccontato, sempre come informa Tg Com 24, il medico chirurgo e psichiatra che era di guardia al momento dell'arrivo del ragazzo in accettazione.

Il ragazzo avrebbe perso il controllo dopo che i suoi genitori, stufi del suo costante utilizzo del telefono, avrebbero deciso di sequestrarglielo, e, una volta, superata la crisi, è stato rimandato a casa.