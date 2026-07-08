Pomeriggio di intenso lavoro per il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, impegnato su due distinti incendi divampati nel Sulcis.

Il primo rogo si è sviluppato in località Is Pittaus, nel territorio comunale di Nuxis, dove è intervenuto un elicottero decollato dalla base operativa di Iglesias.

Successivamente le operazioni si sono concentrate nel comune di Carbonia, in località Medau Fundale Pionca, dove il Corpo Forestale ha disposto un ulteriore intervento aereo con un secondo elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Alle operazioni di spegnimento si sono poi aggiunti il Super Puma decollato dalla base di Fenosu, un elicottero militare e un Canadair,

A coordinare le operazioni di spegnimento è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Carbonia, che dirige l’intervento delle squadre impegnate sul campo e dei mezzi aerei.

L’incendio di Carbonia è stato dichiarato di interfaccia, una classificazione che indica un rogo sviluppatosi o propagatosi in prossimità di aree abitate o infrastrutture, richiedendo un dispositivo di intervento particolarmente articolato per tutelare persone e beni.

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