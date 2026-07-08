La terza ondata di calore dell'estate 2026 sta attualmente colpendo l'Italia, con il sole e il caldo che abbracciano l'intero Paese. Le temperature medie si mantengono costantemente intorno ai 35°C, con punte che superano i 40°C.

Lo annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it sottolineando che "i modelli meteorologici confermano l'inizio di una nuova, severa fiammata africana destinata a protrarsi ben oltre il 20 del mese".

A Milano, i valori previsti si assesteranno sui 27°C di minima e 37°C di massima, a Roma i termometri segneranno 36°C. Temporali di calore possono formarsi localmente nell'entroterra e sui rilievi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 8 luglio

Cielo generalmente sereno.

Temperature: stazionarie o in aumento, localmente anche moderato sulle zone orientali nei valori massimi.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti occidentali già dalla mattinata.

Mari: poco mossi con moto ondoso in leggero aumento.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 9 luglio

Cielo generalmente sereno.

Temperature: minime senza variazioni significative, massime in calo sulla costa orientale e in aumento altrove.

Venti: a regime di brezza, calma o deboli variabili in nottata.

Mari: poco mossi o localmente mossi con moto ondoso in attenuazione dalla serata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione venerdì, e stazioarie o in leggero aumento il giorno seguente. I venti soffieranno deboli a regime di brezza con possibile tendenza a disporsi dai quadranti orientali sabato. I mari saranno generalmente poco mossi con moto ondoso in leggero aumento nella giornata di sabato.