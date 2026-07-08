Non è ancora completamente domato l’incendio divampato nella tarda mattinata di oggi nelle campagne di Selargius, in località Baccu Lau, ma la situazione è ora sotto controllo grazie al massiccio intervento di uomini e mezzi impegnati senza sosta nelle operazioni di spegnimento.

Per fronteggiare il rogo sono stati impiegati sei mezzi aerei: un Canadair e cinque elicotteri, tra cui il Super Puma e due elicotteri militari. A terra hanno operato numerose squadre dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, della Protezione Civile, di Forestas e dei volontari antincendio.

Le fiamme hanno raggiunto aziende agricole e lambito alcune abitazioni. In un caso i Vigili del Fuoco hanno disposto l’allontanamento precauzionale di una persona. Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe causato danni a un’abitazione e ad alcune aziende della zona.

Nel corso dell’emergenza è stata inoltre chiusa temporaneamente la Strada Statale 387, a causa del fumo e della vicinanza delle fiamme alla carreggiata.

Il bilancio provvisorio parla di circa 100 ettari di territorio andati in fumo, alimentati dal forte vento che ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Sui social è intervenuto il sindaco di Selargius, Pierluigi Concu, che ha definito quanto accaduto "un disastro ambientale"

"Un disastro ambientale al quale ancora una volta abbiamo assistito quasi impotenti e che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Perdiamo circa 100 ettari di agro, bruciati dalle fiamme alimentate dal forte vento, ma per fortuna non ci ritroviamo a piangere persone e animali, perché la vicinanza di abitazioni e linee elettriche ha messo tutti in fortissimo allarme", ha scritto il primo cittadino.

Concu ha quindi voluto ringraziare tutti gli operatori impegnati nell’emergenza: "Mi sento di ringraziare i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, il Corpo Forestale, i Carabinieri, la Polizia, i nostri Vigili Urbani, i Barracelli, l’Anas e tutto il personale impegnato nelle nostre campagne e ora nei territori dove si sono estese le fiamme. Ettari di terra mangiati dal fuoco, pezzi di una storia che ogni estate colpisce al cuore la nostra Isola".

Le operazioni di bonifica e di spegnimento dei focolai residui proseguiranno anche nelle prossime ore, mentre saranno gli accertamenti a chiarire le cause che hanno originato l’incendio.