Il titolare di un’azienda agricola a Castiadas è stato segnalato all’Autorità giudiziaria dai Carabinieri, nell’ambito di un’attività finalizzata alla tutela della sicurezza alimentare.

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito, con il supporto del personale veterinario della ASL di Cagliari - Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale.

Durante l’ispezione dei locali aziendali, effettuata nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, i militari e i tecnici sanitari hanno rinvenuto all’interno di un magazzino due carcasse di ovini che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state macellate poco prima dell’arrivo degli operatori.

Il titolare dell’azienda è stato quindi segnalato alla competente Autorità giudiziaria per l’ipotesi di macellazione clandestina.

Le verifiche hanno riguardatp tutte le fasi della produzione, dalla macellazione alla conservazione degli alimenti, fino alla loro eventuale immissione sul mercato, per assicurare il rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di controllo che l’Arma dei Carabinieri svolge quotidianamente in collaborazione con gli enti preposti alla vigilanza sanitaria, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme sulla filiera alimentare e tutelare la salute pubblica.