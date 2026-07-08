Dovrà scontare una pena definitiva di un anno e quattro mesi di reclusione per una condanna relativa a un reato in materia sessuale commesso a Cagliari prima del 2022: un uomo di 52 anni, disoccupato residente nel capoluogo e già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a detenzione domiciliare in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza.

L’intervento è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace nella giornata di ieri, martedì 7 luglio 2026.

Dopo la notifica del provvedimento e il completamento delle formalità di rito in caserma, l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione, dove sconterà la pena secondo il regime di detenzione domiciliare disposto dall’autorità giudiziaria.