Avrebbe tentato ai danni di un pensionato del posto la cosiddetta “truffa dello specchietto”, tecnica con cui il malintenzionato simula un danneggiamento al veicolo per chiedere alla vittima un risarcimento immediato: un uomo di 30 anni è stato così denunciato dai Carabinieri della Stazione di Gonnesa con l’ipotesi di tentata truffa.

L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio, dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Compagnia di Iglesias. I militari hanno individuato e identificato il 30enne, disoccupato e residente nel Catanese, già noto alle forze dell’ordine, mentre si trovava a bordo della propria autovettura.

Il tentativo non sarebbe andato a buon fine grazie alla prontezza del pensionato che, insospettitosi dalla situazione, ha contattato tempestivamente i Carabinieri fornendo una descrizione dettagliata della persona e del veicolo.

Al termine delle procedure di identificazione, il 30enne è stato segnalato alla competente Autorità giudiziaria.