Nuova giornata di fuoco quella di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, in Sardegna, dove il Corpo Forestale è stato impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nelle campagne del Comune di Escalaplano, nella località “Is Cramoris”.

Per fronteggiare il rogo sono intervenuti anche due elicotteri provenienti dalle basi operative di San Cosimo e Villasalto, a supporto delle squadre impegnate a terra.

A coordinare le attività di spegnimento sul posto è stato il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Escalaplano, che ha diretto gli interventi per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata.