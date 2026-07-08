Il caldo africano continuerà a interessare la Sardegna anche nella giornata di giovedì 9 luglio. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, valido dalle 10 alle 20.

Secondo le previsioni, dalla tarda mattinata fino alla serata persisteranno temperature molto elevate nelle zone interne della Sardegna e nel Medio e Basso Campidano, dove i valori potranno raggiungere localmente i 40 gradi.

Alla base dell’ondata di calore c’è il consolidamento dell’alta pressione di origine africana, che continua a interessare il Mediterraneo e la Sardegna, favorendo l’afflusso di aria molto calda sull’Isola.

La Protezione Civile rinnova l’invito alla prudenza, raccomandando di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18, soprattutto per le persone più fragili. È consigliato inoltre bere molta acqua, consumare pasti leggeri, preferire frutta e verdura, evitare alcolici e bevande contenenti caffeina e indossare abiti leggeri e di colore chiaro.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ad anziani, bambini piccoli, persone con patologie o che assumono farmaci, oltre a chi svolge attività fisica o lavori intensi all’aperto.