La fretta di venire al mondo è stata più forte del viaggio verso l’ospedale. Una bambina di origini magrebine è nata questa mattina a bordo dell’elisoccorso del 118 di Areus, pochi istanti prima del decollo verso la Clinica ginecologica dell’Aou di Sassari. L’elicottero era stato attivato per soccorrere la madre, ospite del centro di accoglienza di Trinità d’Agultu, dopo la rottura delle acque.

I soccorsi sono stati attivati dalla Centrale operativa 118 di Sassari dopo la chiamata in cui si chiedeva assistenza per una donna che aveva rotto le acque. Sono subito intervenuti sul posto il mezzo di base da Costa Paradiso e l'elisoccorso Areus di Olbia. Per la donna è stato disposto l'immediato trasferimento alla Clinica Ginecologica della Aou di Sassari ma la bambina è nata poco dopo sotto la supervisione del team medico.

L'equipe dell'elisoccorso ha prestato assistenza sia alla mamma che alla neonata durante tutto il tragitto verso Sassari. Le loro condizioni di salute sono buone ed entrambe stanno bene.