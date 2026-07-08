Una vasta colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza, si è alzata dalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, a Selargius, dove è divampato un incendio in località Baccu Lau.

Per domare il rogo è intervenuto il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che sta operando con il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Pula.

A coordinare le operazioni di spegnimento è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Sinnai, impegnato nella gestione dell’intervento insieme alle squadre a terra.

Le immagini mostrano una densa nube di fumo che si è rapidamente estesa nell’area, rendendo il rogo ben visibile anche dai principali assi viari della zona.

AGGIORNAMENTO: Nel corso delle ore il dispositivo antincendio è stato ulteriormente potenziato. Alle operazioni si sono aggiunti un elicottero della base operativa di Villasalto, il Super Puma decollato dalla base di Fenosu, un Canadair proveniente da Olbia e un elicottero militare, intervenuti a supporto del primo elicottero già impegnato sul rogo. Proseguono le operazioni di spegnimento coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Sinnai.

L’incendio è stato classificato come “di interfaccia”, ovvero un rogo che interessa o minaccia l’area di contatto tra vegetazione e zone abitate o infrastrutture, richiedendo un dispositivo di intervento particolarmente complesso.

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