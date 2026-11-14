Monitoraggio continuo della glicemia con un unico sensore per un intero anno: è la nuova opportunità tecnologica introdotta alla Asl Sulcis Iglesiente, dove la Uoc di Diabetologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche ha avviato il posizionamento dei dispositivi Eversense 365, una soluzione di ultima generazione pensata per rendere più continuativo il controllo dei livelli di glucosio.

La principale novità riguarda la durata del dispositivo: si passa dai precedenti sei mesi a dodici mesi, con una riduzione delle procedure di sostituzione e una maggiore continuità nel monitoraggio per i pazienti.

Eversense 365 è un piccolo sensore inserito sottocute nel braccio attraverso una procedura ambulatoriale. Collegato a un trasmettitore esterno e allo smartphone, permette di seguire l'andamento della glicemia e ricevere avvisi in caso di valori troppo alti o troppo bassi, offrendo ai pazienti uno strumento utile per la gestione quotidiana della patologia.

Gli impianti vengono eseguiti dalla dottoressa Chiara Serafini e dal dottor Enzo Tuveri, con il supporto dell'équipe infermieristica della struttura.

"La nuova tecnologia rappresenta un ulteriore passo verso una diabetologia sempre più innovativa e personalizzata. Disporre di un sensore che dura un intero anno significa offrire ai pazienti maggiore continuità nel monitoraggio, ridurre le procedure di sostituzione e contribuire a migliorare la gestione del diabete e la qualità della vita".

A sottolinearlo è Giacomo Guaita, direttore della Uoc di Diabetologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche.

L'introduzione di Eversense 365 rappresenta un ulteriore passo nell'innovazione dei percorsi assistenziali della Asl Sulcis Iglesiente, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei pazienti tecnologie avanzate e strumenti di monitoraggio per accompagnarli nella gestione della malattia.