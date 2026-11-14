Una giornata speciale all'insegna della solidarietà, della legalità e della convivialità: il prossimo mercoledì 18 novembre 2026, a Torralba, in occasione dell'esposizione della teca Quarto Savona 15, custodita simbolicamente nella memoria collettiva come testimonianza della strage di Capaci e del sacrificio del giudice Giovanni Falcone e degli uomini della sua scorta, si svolgerà l'evento "Dal sangue versato al sangue donato".

Un'iniziativa dell'Avis Regionale della Sardegna, in collaborazione con Quarto Savona Quindici, con il coinvolgimento di DonatoriNati - Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato, Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Torralba, che unisce due concetti profondi e importantissimi, su cui è necessario sensibilizzare tutti, in particolare le nuove generazioni: il ricordo di chi ha donato la propria vita per lo Stato e la possibilità, per ciascuno di noi, di donare qualcosa di altrettanto prezioso per salvare quella degli altri.

"Dal sangue versato al sangue donato" non è infatti solamente uno slogan, ma un messaggio forte e chiaro che invita a riflettere sul valore della vita, sulla responsabilità individuale e sulla forza dei gesti di solidarietà. Perché ci sono storie che non possono e non devono essere dimenticate, storie che continuano a rivestire i ruoli di coscienza, testimonianza, consapevolezza e partecipazione.

IL PROGRAMMA

La giornata comincerà alle ore 8 con la donazione del sangue con l'autoemoteca Avis, in via Alessandro Manzoni. Un gesto tanto semplice quanto forte e capace di fare la differenza nella vita di tante persone.

Alle ore 10, in piazza Alessandro Manzoni, si terrà lo svelamento della teca Quarto Savona 15, la teca che custodisce i resti dell'auto di scorta del giudice Giovanni Falcone, divenuta negli anni uno dei simboli più potenti della memoria della strage di Capaci.

Alle ore 11 l'iniziativa proseguirà con un momento di incontro e sensibilizzazione rivolto agli studenti, presso la sala cinematografica Carlo Felice. Un'occasione importante per avvicinare le giovani generazioni ai valori della legalità, del coraggio e dell'impegno civile, affinché la memoria possa continuare a vivere anche attraverso la conoscenza e la consapevolezza di chi rappresenta il futuro.

La teca resterà esposta fino alle ore 17, offrendo alla comunità e a quanti vorranno partecipare la possibilità di fermarsi, osservare e riflettere.

Ricordare Giovanni Falcone significa ricordare che la legalità e la lealtà costituiscono scelte quotidiane, che possono cambiare la vita a qualcuno. Significa credere nella giustizia, nella solidarietà, non voltarsi dall'altra parte, e capire che ognuno, nel proprio piccolo, può contribuire a costruire una società più giusta e solidale.

Una giornata che si propone quindi di andare oltre il ricordo e la commemorazione, evidenziando che la memoria è utile per tenere viva la testimonianza di chi si è dato da fare per la società, e che fa capire quanto sia utile nel quotidiano continuare a mantenere questo impegno.