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Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il nuorese che lo scorso 23 agosto avrebbe speronato un'auto dei Carabinieri durante una fuga per le strade della città, ferendo due militari. L'ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Nuoro su disposizione del Gip del Tribunale, che contesta all'uomo i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali aggravate dalla fuga.
L'episodio era avvenuto durante i festeggiamenti di Su Redentore. I militari erano intervenuti nel parcheggio del pronto soccorso dell'ospedale San Francesco, dopo una segnalazione della vigilanza, e avevano intimato l'alt al conducente di un fuoristrada. L'uomo aveva invece accelerato, abbattendo la sbarra automatica in uscita e dirigendosi verso il centro cittadino.
L'inseguimento era proseguito nel quartiere Preda è Istrada, dove il fuoristrada aveva speronato la gazzella dei Carabinieri, provocando gravi danni al mezzo e ferendo i due militari. Identificato grazie alle indagini, il conducente era stato successivamente intercettato sulla provinciale 38, ma aveva dato vita a un secondo inseguimento, raggiungendo i 120 chilometri orari prima di riuscire a far perdere nuovamente le proprie tracce.