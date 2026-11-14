Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), prende posizione sulla vicenda dell'insegnante di musica del Sud Sardegna condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un'alunna di dodici anni.

Alla condanna penale si è aggiunta la recente pronuncia della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna, che ha riconosciuto il danno arrecato all'amministrazione scolastica, disponendo un risarcimento superiore a 105mila euro. Di questi, 100mila euro sono stati riconosciuti per il danno all'immagine dell'istituzione e poco più di 5.300 euro per il danno da disservizio.

La decisione contabile, secondo quanto riportato dalle testate che hanno ricostruito la vicenda, ha distinto le due componenti del pregiudizio provocato dalla condotta del docente, riconoscendo la lesione del prestigio e dell'affidabilità dell'amministrazione scolastica.

Ma per il CNDDU il caso non può essere letto soltanto attraverso il risarcimento economico o le conseguenze giudiziarie. Il nodo centrale riguarda il rapporto di fiducia tra insegnante e studente e la necessità di garantire che l'autorevolezza riconosciuta a chi insegna non possa mai trasformarsi in uno strumento di abuso.

"Non si tratta di una generica perdita di credibilità professionale, ma del sovvertimento della funzione stessa dell'insegnamento", sottolinea il Coordinamento nella propria nota, richiamando la particolare vulnerabilità degli studenti minorenni all'interno di relazioni caratterizzate da una naturale disparità di ruolo e responsabilità.

Il CNDDU invita inoltre a non fermarsi alla quantificazione del danno all'amministrazione, ponendo una questione che riguarda direttamente la qualità e la sicurezza del servizio educativo. La regolare prosecuzione delle lezioni, osserva il Coordinamento, non è di per sé sufficiente a dimostrare che la relazione educativa sia stata esercitata nel rispetto dei suoi principi fondamentali.

Nella riflessione viene anche precisato che non sarebbe corretto attribuire automaticamente alla scuola responsabilità organizzative non accertate. Ciò, tuttavia, non esclude la necessità di interrogarsi sull'efficacia degli strumenti di prevenzione, soprattutto nelle attività individuali, dove la continuità del rapporto tra docente e studente e la possibilità di contatti al di fuori delle lezioni ordinarie richiedono particolare attenzione.

Da qui la richiesta rivolta al Ministero dell'Istruzione e del Merito: predisporre un protocollo nazionale specifico per la prevenzione degli abusi nelle relazioni educative individuali.

La proposta del Coordinamento comprende regole trasparenti per lo svolgimento delle attività didattiche, criteri di tracciabilità dei contatti professionali, procedure riservate per le segnalazioni e tempi certi per la presa in carico delle situazioni problematiche.

Tra le misure indicate anche una formazione obbligatoria e periodica del personale scolastico, basata su situazioni concrete e finalizzata a riconoscere eventuali segnali di manipolazione e comportamenti inappropriati, distinguendoli da quelli che richiedono l'immediato coinvolgimento delle autorità competenti.

Un altro punto riguarda il monitoraggio: il CNDDU propone che gli Uffici scolastici regionali effettuino verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure di ascolto e segnalazione, attraverso la pubblicazione di dati aggregati e anonimizzati.

Particolarmente significativo è il passaggio della nota dedicato alla tutela dell'immagine dell'istituzione scolastica. Secondo il Coordinamento, la reputazione dell'ente non può diventare il centro della risposta a episodi di questa gravità, né prevalere sulla tutela della persona che ha subito la violenza.

"La credibilità della scuola non si difende principalmente attraverso il risarcimento del discredito subito, ma attraverso la capacità di affrontare senza reticenze i comportamenti illeciti, sostenere chi li denuncia e impedire che esigenze di prestigio o di tranquillità organizzativa ostacolino l'emersione dei fatti", evidenzia il CNDDU.

La distinzione tra responsabilità penale, conseguenze patrimoniali e doveri istituzionali rappresenta, dunque, il cuore della riflessione proposta dal Coordinamento. La magistratura ha accertato le responsabilità individuali e quantificato i danni arrecati all'amministrazione; resta però, secondo il CNDDU, la necessità di rafforzare gli strumenti capaci di prevenire situazioni analoghe.

La richiesta conclusiva è quella di trasformare la prevenzione da principio generale a impegno concreto, verificabile e misurabile per tutte le istituzioni scolastiche.

Un passaggio della nota riassume con particolare efficacia il senso dell'intervento: "Il risarcimento può compensare un danno all'amministrazione; non può restituire a una studentessa la sicurezza che avrebbe dovuto accompagnare il suo percorso educativo".