Sono 117 i genitori separati o divorziati della Sardegna ammessi alla prima misura sperimentale per il sostegno abitativo promossa dal ministro Matteo Salvini. Le risorse assegnate all'Isola ammontano complessivamente a 298.452,18 euro.

A livello nazionale i beneficiari sono 7.402, l'88% dei quali cittadini italiani. Il contributo è destinato a sostenere le difficoltà abitative dei genitori che, dopo una separazione o un divorzio, devono affrontare nuove spese per la casa.

Per accedere alla misura è stato considerato il reddito Irpef, con una soglia massima di 35mila euro, anziché l'Isee. Una scelta che consente di includere anche persone che, pur non rientrando nelle fasce di maggiore fragilità economica, si trovano ad affrontare difficoltà concrete.

«I dati dimostrano che il bisogno abitativo dei genitori separati riguarda l'intero territorio nazionale e richiede risposte specifiche», si legge nella nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riporta le parole di Salvini. Tutti i contributi saranno erogati entro dicembre. Per il 2027 è inoltre previsto un incremento delle risorse del Fondo, che passerà da 20 a 50 milioni di euro.