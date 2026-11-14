Sei persone arrestate in flagranza e altre 18 denunciate nell'ambito di un'operazione della Polizia di Stato contro la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. Tra gli arrestati c'è anche una persona residente in provincia di Sassari. I sei, di età compresa tra i 38 e i 58 anni, si trovano anche in provincia di Napoli (due), Salerno, Vibo Valentia e Padova.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Milano e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia con il supporto del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online, è partita dall'analisi dei dispositivi sequestrati lo scorso anno a due persone nel capoluogo lombardo.

Gli accertamenti successivi hanno permesso agli investigatori di individuare diversi gruppi Telegram e risalire a 24 utenti coinvolti nella circolazione di materiale pedopornografico. Per tre degli arrestati è stata inoltre accertata la produzione di contenuti con vittime identificate. Nel corso dell'operazione è stato sequestrato anche un ingente quantitativo di materiale informatico a carico degli altri indagati.

Alle attività hanno collaborato numerosi uffici territoriali della Polizia Postale, tra cui le sezioni operative di Sassari e Nuoro. L'operazione, spiega la Polizia, conferma l'impegno nel monitoraggio della rete e nella tutela dei minori.