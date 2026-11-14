Ora è ufficiale: il protagonista del Capodanno 2027 a Sassari sarà Zucchero "Sugar" Fornaciari, pronto a portare la sua inconfondibile voce e i suoi grandi successi sul palco di piazzale Segni. Il centro del Nord Sardegna sceglie il grande rock e il blues internazionale per salutare il 2026 e dare il benvenuto al nuovo anno.

Un annuncio che conferma la volontà dell'Amministrazione comunale, presieduta dal primo cittadino Giuseppe Mascia, di puntare, per il terzo anno consecutivo, su un grande nome della musica italiana. Dopo Gianna Nannini per il Capodanno 2025 e Max Pezzali per quello del 2026, Sassari rilancia con un artista dalla straordinaria carriera internazionale e un repertorio che attraversa generazioni.

Quarant'anni di musica, milioni di dischi venduti e canzoni diventate autentici classici: da "Senza una donna" a "Diamante", da "Per colpa di chi?" a "Overdose (d'amore)". Zucchero porterà in città il suo sound inconfondibile, capace di fondere rock, soul, gospel e rhythm and blues, in uno spettacolo che promette energia e grandi emozioni.

La cornice scelta è piazzale Segni, spazio individuato per accogliere un pubblico numeroso e una serata che si preannuncia tra i principali eventi musicali di fine anno in Italia. I dettagli organizzativi e il programma completo saranno comunicati nelle prossime settimane.

L'artista arriva a questo appuntamento dopo un 2026 ancora da protagonista sui palchi, con gli appuntamenti del tour "Baila (Sexy Thing) 25th - Under the Moonlight", dedicato al venticinquesimo anniversario di uno dei suoi brani più celebri.

Il concerto sarà realizzato grazie alla collaborazione con Friends&Partners e con i partner locali Gian Production e Lebonski 360 di Salmo.

A dare personalmente l'annuncio è stato il sindaco Giuseppe Mascia, che sui social ha scelto di giocare con una delle espressioni più riconoscibili del repertorio dell'artista: "Sassari, accendi un diavolo in te! A Capodanno c'è Zucchero. L'avreste mai detto? Grazie alla collaborazione con Gian Production, la Lebonski Agency di Salmo, la nostra città si prepara a una serata memorabile!".

L'attesa per il grande appuntamento è già cominciata. Sassari si prepara così a trasformarsi ancora una volta in una grande piazza della musica, pronta ad accogliere il pubblico proveniente da tutta la Sardegna e non solo.