Un investimento da quasi 8 milioni di euro per trasformare Is Arenas in un polo di servizi, sport, verde e mobilità sostenibile. La Giunta comunale di Quartu Sant'Elena ha adottato il Progetto di fattibilità tecnico-economica del PIA, che ridisegna l'area attorno alla cittadella sportiva di via Beethoven. Il piano dovrà ora affrontare lo screening ambientale e ottenere i pareri e le autorizzazioni regionali prima dell'approvazione definitiva.

Il progetto prevede tre parcheggi per un totale di 679 posti auto, pensati anche per evitare che il pubblico degli impianti sportivi occupi le strade residenziali. Le aree potranno ospitare anche il mercato settimanale, con 141 posteggi per gli operatori. Previsto inoltre uno skate park di circa 5.300 metri quadrati, destinato ai giovani, con rampe, strutture per le evoluzioni e spazi per il pubblico.

Sul fronte ambientale, il progetto è stato rivisto per rispettare la vicinanza alla zona umida e al Parco di Molentargius, con una fascia di protezione verso lo stagno, nuove sistemazioni a verde e raccolta delle acque piovane. Eliminata invece la struttura inizialmente prevista per il Centro di educazione stradale.

L'area potrà diventare anche un parcheggio di scambio per chi intende raggiungere il litorale con i mezzi pubblici. «Abbiamo ridefinito tutto il comparto», spiega l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. L'obiettivo è arrivare ai finanziamenti regionali e all'approvazione del progetto esecutivo: «Il via libera garantirebbe al Comune l’approvazione del progetto esecutivo e darebbe gambe allo sviluppo di tutto il comparto con tempi di realizzazione non particolarmente lunghi».