Un'auto è stata completamente distrutta da un incendio nella notte a Nuoro. Il rogo è divampato intorno all'1:30 in via Palazzi, dove è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale per spegnere le fiamme.

A essere coinvolta è stata una Toyota Corolla, che si trovava regolarmente parcheggiata lungo la strada. Secondo i primi accertamenti effettuati sul posto, l'incendio sarebbe di natura dolosa.

Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto e individuare gli eventuali responsabili.