Dopo una breve tregua prevista per sabato, il maltempo tornerà a interessare la Sardegna da domenica 15 novembre. Una nuova perturbazione porterà piogge diffuse sull'Isola e lungo il versante tirrenico, con un peggioramento che coinvolgerà anche la Sicilia. La pausa del fine settimana, dunque, sarà soltanto temporanea, in un quadro meteorologico ancora instabile.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, le precipitazioni attese domenica interesseranno la Sardegna, la Toscana, il Lazio, l'Umbria e la Sicilia, oltre ai settori appenninici occidentali. Gli accumuli previsti sono compresi tra 15 e 35 millimetri nell'arco delle 24 ore, con punte localmente superiori tra Lazio e Campania.

Sul fronte delle temperature, è atteso un generale ridimensionamento dopo i valori insolitamente elevati registrati nei giorni scorsi, soprattutto in Sicilia, dove si erano raggiunti i 27-28 gradi. Le massime torneranno così su livelli più vicini alle medie stagionali.

L'instabilità non si esaurirà con l'inizio della settimana: tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre è infatti previsto un nuovo rinforzo delle precipitazioni, in particolare al Nord e lungo la fascia tirrenica.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 14 novembre 2026 - fonte Arpas

Cielo parzialmente nuvoloso al mattino con aumento della copertura nella seconda parte della giornata a partire dal settore occidentale, dove si avranno piogge, anche a carattere di rovescio temporale con cumulati localmente moderati. Piogge più deboli sul settore orientale.

Temperature: in diminuzione, localmente sensibile nei valori minimi, stazionarie le massime.

Venti: deboli variabili al mattino, con tendenza a ruotare da Sud nella seconda parte della giornata.

Mari: mossi ad Est, molto mossi ad Ovest.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 15 novembre 2026 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso al mattino, con qualche pioggia e rovescio sul settore occidentale, ampie schiarite nel pomeriggio.

Temperature: minime in lieve aumento, massime pressoché stazionarie.

Venti: deboli o moderati da Sud-Ovest.

Mari: molto mossi i bacini occidentali, mossi altrove.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati, specie sulle zone occidentali. Le temperature nn subiranno grosse variazioni. I venti soffieranno prevalentemente moderati dai quadranti occidentali, con locali rinforzi. I mari saranno molto mossi.