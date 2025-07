Ennesima giornata all'insegna degli incendi in Sardegna. Oggi nell'Isola si sono registrati 16 roghi, cinque dei quali così estesi e pericolosi da richiedere l’impiego dei mezzi aerei della flotta regionale antincendio.

Il più preoccupante è stato probabilmente l’incendio di interfaccia sviluppatosi nelle campagne di Olbia, dove le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle aree abitate. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Stazione forestale locale, con il supporto dell’elicottero partito dalla base del Corpo forestale di Anela. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia e Arzachena, i Barracelli, i volontari e il personale dell’Agenzia Forestas. I mezzi aerei hanno operato fino alle ore 16:00.

Un altro fronte critico si è aperto a Luras, in località Pasadolza. In questo caso, l’incendio ha interessato diversi ettari di pascoli arborati e macchia mediterranea. Le fiamme sono state domate grazie all’intervento congiunto del Corpo forestale di Calangianus e dell’elicottero proveniente dalla base di Limbara. A terra hanno operato tre squadre di Forestas e una dei volontari di Tempio. Le operazioni aeree si sono concluse intorno alle 17:30, mentre proseguono le attività di bonifica da parte del personale a terra.

Un rogo è divampato anche nelle campagne di Posada, interessando terreni agricoli. Il Corpo forestale di Siniscola, affiancato dall’elicottero della base di Farcana e dai Vigili del fuoco locali, è intervenuto rapidamente per contenere l’avanzata delle fiamme. I mezzi aerei hanno concluso le operazioni alle 16:30, ma le squadre a terra restano operative per completare la bonifica dell’area.

Situazione ancora aperta ad Assemini, dove le fiamme stanno interessando una zona di terreni incolti. Il coordinamento è affidato al Corpo forestale di Uta, supportato dall’elicottero della base di Pula. Sul posto sono presenti squadre di volontari di Assemini e Capoterra, i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Cagliari. Al momento, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Infine, un vasto incendio si è sviluppato in agro di Bonorva, in località Sa Camba Noa. L’intervento è imponente: sul campo operano le stazioni forestali di Bonorva e Sassari, il nucleo GAUF di Sassari, supportati da ben tre elicotteri – da Anela, Farcana e dal Superpuma di Alà dei Sardi. Le fiamme hanno già interessato diversi ettari di pascolo nudo e non si è ancora riusciti a domarle del tutto. In azione anche i Barracelli e il personale Forestas.