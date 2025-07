Paura questa mattina al chilometro 28.800 della Strada Statale 131 DCN, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto: una Ford Focus e una Peugeot 308.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra 1A della sede centrale dei Vigili del Fuoco, che ha messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso alle due persone rimaste coinvolte.

I feriti sono stati affidati alle cure dei soccorritori e trasportati in ospedale per accertamenti. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

Presenti anche i Carabinieri della stazione di Ottana, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e regolare il traffico nella zona.