Una violenza scioccante e senza inaudita quella avvenuta qualche giorno fa a Trento dove, secondo quanto riportato dai proprietari attraverso i social media, Nika, una cagnolina chihuahua di un anno e mezzo, mentre passeggiava per strada con i proprietari, è stata brutalmente colpita con un calcio da un uomo, e d è morta sul colpo.

Inoltre, come riporta Trento today, pare che l'uomo fosse sotto l'effetto di stupefacenti e che, dopo aver commesso l'atto, se ne sia andato come se nulla fosse. Il crudele gesto non ha lasciato scampo alla piccola Nika, nonostante l'assistenza dei suoi affettuosi proprietari fino all'ultimo istante.

“L’uomo responsabile di questo gesto di violenza gratuita e ingiustificata era già noto alle forze dell’ordine. Non è possibile restare in silenzio. Ogni tipo di violenza, inclusa quella contro gli animali, è un atto intollerabile, che va perseguito con decisione - è stata la reazione della Lav Trentino -. Come Lav Trentino ci uniamo al dolore dei familiari di Nika e chiediamo che l’autore di questo atto orribile risponda alle proprie azioni. Ricordiamo che grazie alla recente riforma sui reati contro gli animali, episodi di tale gravità sono oggi puniti con maggiore severità”.