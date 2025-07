E' stato grande protagonista nella passata stagione di Serie A: Nadir Zortea potrebbe lasciare il Cagliari dopo solo una stagione. Per lui, quest'anno, 6 gol e due assist da esterno di centrocampo.

Prestazioni che hanno attirato su di lui l'attenzione delle big. Il giocatore gradirebbe giocare una coppa europea, come lasciato intendere in un'intervista rilasciata a Sky Sport: "Mi sono fatto le ossa. Credo che la prossima possa essere una buona annata, penso di essere pronto. Non vedo l'ora di misurarmi anche con dei livelli superiori, nel caso fosse possibile".

Ma ha anche specificato la valenza del suo contratto in rossoblu: "Attualmente sono un giocatore del Cagliari, e finché nessuno si fa avanti sono contento di esserlo. Il mercato è appena iniziato e la società farà le sue valutazioni".

Già il ds Guido Angelozzi aveva anticipato una sua possibile partenza: "È sicuramente un giocatore forte, ha mercato, se arriva un'offerta la valuteremo come vale per altri calciatori, ma l'idea è tenere quasi tutti", ha detto in conferenza. Non resta che attendere gli sviluppi di mercato.