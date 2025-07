Cinque sacchi contenenti marijuana, per un totale di più di 29 chili, e 1.730 euro in contanti, sono stati scoperti dai Carabinieri della Stazione di Desulo, in un edificio che sembrava essere disabitato, i quali hanno arrestato un 30enne del posto per detenzione di droga con l'intento di spaccio.

L'accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 29 giugno, i militari, che erano fuori servizio, hanno avvertito un forte odore di marijuana proveniente dall'edificio. Insospettiti, hanno deciso di controllare, scoprendo il 30enne intento a manipolare grandi quantità di sostanza stupefacente, separando i fiori dagli steli. Una successiva perquisizione in un locale adiacente, sotto il controllo dell'uomo, ha portato al ritrovamento della droga e dei contanti, per i quali l'arrestato non è stato in grado di spiegare la provenienza.

Droga e il denaro sono stati sequestrati. Dopo le procedure di rito, l'uomo è stato messo agli arresti domiciliari e, una volta convalidato l'arresto, l'Autorità Giudiziaria competente ha stabilito che dovrà risiedere nel comune di residenza come misura cautelare.