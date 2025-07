La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 42 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel pomeriggio di giovedì, gli agenti della Squadra Volante hanno controllato un’auto in sosta nei pressi di via Is Mirrionis, con a bordo il 42enne che ha mostrato “evidenti segni di nervosismo”. Un atteggiamento che ha spinto i poliziotti ad approfondire l’ispezione, trovando in una tasca dei pantaloni un involucro con della sostanza poi risultata essere marijuana.

Il controllo è stato quindi esteso all’abitazione dell’uomo, dove sono stati recuperati materiale per il confezionamento della droga e 170 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori “presunto provento dell’attività illecita”.

Durante la perquisizione domiciliare, però, il 42enne ha avuto una reazione violenta: ha assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso, scagliandosi su uno dei poliziotti, che ha riportato un lieve trauma alla mano, spiegano gli agenti. È stato immediatamente bloccato e condotto in stato d’arresto all’interno dell’auto di servizio.

A conclusione delle procedure, il G.I.P. ha convalidato l’arresto concedendo i termini a difesa, ma senza applicare alcuna misura cautelare.