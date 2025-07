Aveva 48 anni, viveva a Samarate, lavorava per Sea all’aeroporto di Malpensa, amava i viaggi e gli animali. Ecco chi era Omar Farang Zin, il motociclista ucciso da un'orsa in Romania lungo la Transfăgărășan. L'attacco è avvenuto mentre si trovava in compagnia di altri motociclisti stranieri nei pressi di Arefu, vicino alla diga di Vidraru.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il motociclista è sceso dalla sua moto dopo aver immortalato le immagini con il suo telefono cellulare e ha deciso di avvicinarsi per scattare delle foto più da vicino all'orsa che si trovava con i suoi cuccioli, situazione è stata considerata particolarmente rischiosa per chiunque si trovi nelle vicinanze.

Nonostante i tentativi dei suoi compagni di viaggio, Omar è stato trascinato per 60 metri prima di essere ucciso. Il cadavere dell'uomo, con numerose ferite da morso, è stato portato per l'autopsia. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio colposo per chiarire le circostanze della tragedia. L'orsa è stata abbattuta dai cacciatori, come conferma del sindaco di Arefu.