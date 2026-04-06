Tragico incidente sulla statale 133. Un motociclista di 51 anni, Giuseppe Succu, di Badesi, è morto questo pomeriggio in un incidente stradale alle porte di Valledoria.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, alla guida della sua moto, dopo una forte frenata è caduto andando a sbattere contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta sulla propria corsia di marcia.

Sul posto sono giunti i soccorsi, il personale del 118 ha tentato di rianimare il motociclista ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Valledoria, che hanno svolto i rilievi. Verrà eseguito l'esame autoptico sulla salma, ma al momento non risultano indagati.