Dopo il maltempo degli ultimi giorni, con tante piogge e nevicate fino a bassa quota al Centro Sud, da Pasqua si apre una fase decisamente stabile e molto calda che ci accompagnerà anche nel corso della prossima settimana. Almeno per i prossimi 5 giorni le piogge resteranno ben lontane dall'Italia.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it conferma la svolta a livello emisferico con l'arrivo del primo caldo del 2026. Un robusto campo di alta pressione garantirà infatti condizioni di assoluta stabilità almeno fino a venerdì 10 Aprile, spazzando via le piogge e regalando giornate di sole pieno da Nord a Sud. A dominare la scena sarà un vasto promontorio anticiclonico di natura subtropicale africana, che per la prima volta quest'anno imporrà il proprio dominio non solo sul bacino del Mediterraneo, ma su buona parte dell'Europa centro-occidentale.

Questa configurazione atmosferica porterà, oltre ai cieli sereni, anche un significativo balzo in avanti delle temperature: i valori massimi schizzeranno diffusamente sui 24-25°C, specialmente sulle pianure del Nord, lungo la fascia tirrenica, in Puglia e sulle due isole maggiori. Via libera al primo caldo di stagione con picchi isolati capaci di sfiorare addirittura i 27-28°C nei fondivalle alpini, come a Trento e Bolzano, e in diverse zone della Sardegna.

Aprile si conferma un mese di grandi contrasti sotto il profilo meteo-climatico: dopo il maltempo intenso degli ultimi giorni, passeremo ora da un estremo all'altro, preparandoci a una fase decisamente anomala e fin troppo calda per le medie del periodo. Queste settimane di transizione risultano infatti spesso contraddistinte da forti escursioni termiche nel giro di pochissimi giorni e da episodi di marcata instabilità.

Previsioni in Sardegna per lunedì 6 aprile 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, possibili velature sottili in serata fra la Nurra e l'Alta Gallura. Tra la notte e le prime ore del mattino possibili foschie dense o nebbie locali nel Campidano di Oristano e lungo la valle del Tirso. Temperature: minime e massime in lieve e generale aumento. Venti: deboli di direzione variabile con prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari: ovunque quasi calmi o poco mossi.

Previsioni per martedì 7 aprile 2026

Cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in ulteriore rialzo soprattutto sui settori occidentali. Venti: deboli variabili con prevalente regime di brezza lungo le coste, locali rinforzi di scirocco potranno interessare il Sulcis-Iglesiente. Mari: quasi calmi o poco mossi, lieve aumento del moto ondoso in serata sul Canale di Sardegna.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì vedranno generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso salvo sottili velature in transito da ovest giovedì; le temperature si manterranno stazionarie su valori al di sopra della media climatica attesa per questo periodo. I venti soffieranno deboli variabili con prevalente regime di brezza lungo le coste, solo dalla sera di giovedì tenderanno a disporsi da ovest con locali rinforzi in nottata sulla costa occidentale; i mari saranno ovunque quasi calmi o poco mossi.