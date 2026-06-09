Ammonta a 3.885.714 euro il finanziamento destinato ad Alghero per interventi di valorizzazione e recupero del patrimonio storico e culturale cittadino. Le risorse fanno parte dei 30 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione assegnati dalla Regione Sardegna alle sette Città Regie dell’isola.

La firma del protocollo d’intesa è avvenuta oggi a Cagliari, alla presenza dell’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu e dei rappresentanti dei Comuni coinvolti: Alghero, Castelsardo, Cagliari, Sassari, Iglesias, Bosa e Oristano.

Per Alghero le risorse, distribuite nel triennio 2026-2028, saranno impiegate per tre interventi principali: 1.885.714 euro per il completamento del restauro del Palazzo Civico di via Columbano, 1,2 milioni di euro per proseguire il percorso di recupero del Forte della Maddalena e 800 mila euro per la messa in sicurezza del Bastione Magellano.

“Un investimento prezioso che grazie all’Assessorato al Turismo della Regione ci permette di accrescere il nostro patrimonio storico e di metterlo a disposizione della comunità”, ha dichiarato il sindaco Raimondo Cacciotto nel corso dell’incontro.

“Una grande occasione – ha aggiunto – per consolidare la rete delle Città Regie e sviluppare attività culturali con finalità turistiche”. L’iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di valorizzazione storica che l’amministrazione comunale sta programmando in vista delle celebrazioni per i 525 anni dall’elevazione di Alghero al rango di Città Regia.

Alla dotazione finanziaria destinata agli interventi sui beni storici si aggiungerà inoltre la quota spettante ad Alghero delle risorse complessive pari a 2,57 milioni di euro riservate all’arredo urbano e alla cartellonistica informativa dell’itinerario delle Città Regie, con avvio della spesa previsto a partire dal 2028.