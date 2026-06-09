Nella giornata di venerdì 5 giugno, l'Aula Magna dell'Ute Alghero è stata teatro della conclusione del corso di giornalismo condotto da Dolores Serra. Gli studenti della "redazione Ute" hanno prodotto un video contenente interviste ai vari insegnanti dei corsi aggiuntivi. Questo lavoro ha riscosso apprezzamento da parte del pubblico presente, il quale ha potuto approfondire la conoscenza dell'ampia offerta formativa dell'istituzione cittadina.

La serata si è conclusa con la proiezione di un lungo video che includeva le interviste realizzate dagli studenti ai docenti dei corsi aggiuntivi, relativi al corso di giornalismo dell'UTE Alghero per l'anno accademico 2025/2026. Questo elaborato ha offerto uno sguardo dettagliato sui corsi offerti dall'istituzione, la quale da tempo seleziona professionisti per impartire lezioni in diversi settori, come scrittura creativa, cucina, lingue, cucito, tecniche pittoriche, informatica, burraco e altri ancora.

Il corso, avviato a novembre e tenuto da Dolores Serra, ex vice direttore di Catalan Tv e responsabile dell'Ufficio Comunicazione dell'Università delle Tre Età di Alghero, ha fornito agli studenti un approccio pratico e teorico al giornalismo. La classe si è trasformata in una sorta di redazione giornalistica, producendo contenuti che hanno raccontato fatti di cronaca, attualità e curiosità della città di Alghero. Ogni lezione è stata un'opportunità di crescita e confronto sulla professione giornalistica e sull'approccio alla notizia.

Dalla carta alla telecamera e al microfono, il percorso è stato naturale, equipaggiando i futuri reporter con gli strumenti necessari per affrontare qualsiasi situazione con competenza.

"Quando la professoressa Castellini mi ha proposto di tenere il corso di giornalismo per l’Ute Alghero - sono stata contenta e onorata ma mi sono anche chiesta che tipo di approccio avrei utilizzato per interessare la classe che dovevo seguire - ha raccontato l’insegnante del corso, Dolores Serra. La curiosità, la cultura generale di ognuno dei miei allievi e la volontà di vedere nel concreto quanto appreso, si sono rivelati gli ingredienti del successo finale. Il lavoro di fine anno è stato molto impegnativo per tutti ma vederli così appassionati nel realizzare le varie interviste e seguirne successivamente le fasi del montaggio video è stato per me molto gratificante e ringrazio tutti loro per questo anno straordinario".