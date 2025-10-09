Movimenti sospetti attorno alla sua abitazione hanno insospettito i carabinieri, che hanno deciso di approfondire. È così che a Valledoria, nella mattinata di martedì 7 ottobre, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno arrestato un uomo, sorpreso con diverse dosi di droga pronte per lo spaccio.

Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno scoperto 38 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 18,62 grammi, e due dosi di eroina pari a 1,55 grammi. In casa anche 3.195 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.