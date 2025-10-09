È stata una notte movimentata quella appena trascorsa nella provincia di Cagliari, dove i Carabinieri sono intervenuti in quattro distinti episodi di furto avvenuti in altrettanti esercizi commerciali tra Elmas, Assemini e Monserrato.

A Elmas, ignoti hanno forzato la porta d’ingresso di una pasticceria lungo la via Sulcitana, riuscendo a impossessarsi della cassa contenente circa 700 euro. Analogo episodio si è verificato ad Assemini, dove, sempre nel corso della notte, una seconda pasticceria è stata presa di mira da tre persone con il volto coperto. I malviventi, dopo aver forzato l’ingresso, hanno asportato la cassa contenente circa 2mila euro in contanti.

Poco dopo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena sono intervenuti a Monserrato per due ulteriori furti ai danni di tabaccherie, entrambe situate a breve distanza l’una dall’altra. In entrambi i casi, tre persone travisate hanno divelto la serranda d’ingresso e sottratto un cambia monete, dileguandosi in pochi istanti.

Le modalità dei colpi, la vicinanza temporale e la descrizione dei malfattori lasciano ipotizzare che i furti possano essere opera dello stesso gruppo. Sono in corso serrate indagini da parte dei Carabinieri delle Compagnie di Cagliari e Quartu Sant’Elena, coordinate dal Comando Provinciale di Cagliari, per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.