Elettra Lamborghini ha indossato i panni di Ramona, un’operaia sarda, e ha fatto sorridere nell’ultima puntata del reality Boss in incognito, in onda su Rai 2, in cui i capi delle aziende si mascherano e lavorano insieme ai propri dipendenti.

Per una settimana, la cantante e conduttrice del programma ha cercato di mimetizzarsi tra gli operai: capelli improbabili, occhialoni, un vistoso neo finto sul viso e, soprattutto, un accento sardo estremizzato al massimo.

Nel corso dell’episodio, mentre dialogava con una dipendente che le chiedeva da dove venisse, Ramona, cioè Elettra in incognito, risponde: “Ho un accento molto accentuato della Sardegna”. L’effetto è volutamente grottesco, ma al di là della finzione scenica la showgirl, nel dietro le quinte, si è rivolta direttamente ai sardi con una sorta di mea culpa: “Forse ho esagerato un po’ con il mio sardo. Vi prego, perdonatemi”.

Boss in incognito è un format che prende spunto dal format britannico Undercover Boss: ogni puntata vede un imprenditore assumere le sembianze di un dipendente della propria azienda, lavorando con colleghi e assumendo compiti spesso molto umili, senza che gli altri sappiano chi sia realmente.