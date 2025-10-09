Avrebbe provocato un vasto incendio, nelle campagne fra Ozieri e Mores, dopo aver bruciato alcune stoppie, con l'intento di ripulire il suo terreno. Per questo motivo un agricoltore di Mores è stato denunciato a piede libero per incendio colposo.

Nel pomeriggio di lunedì scorso, gli agenti della Polizia sono intervenuti nell'agro di Mores a seguito di un incendio. L'equipaggio della Volante del Commissariato di Ozieri, accorso immediatamente sul posto, ha contribuito a mettere in sicurezza la zona e insieme con il personale della Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Ozieri, si è adoperato per risalire alle origini del rogo.

Gli agenti hanno appurato che le fiamme si erano sviluppate da una porzione di un terreno privato, nel quale il proprietario aveva poco prima iniziato l'abbruciamento, non autorizzato, di alcune stoppie, con l'intento di ripulire il suo terreno. Ma in poco tempo le fiamme si sono ampliate e hanno iniziato a minacciare i terreni e le campagne circostanti.

Una volta spento il rogo, che ha interessato nel complesso circa quattro ettari, dal personale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e del Servizio Antincendio regionale, il proprietario del terreno è stato accompagnato in Commissariato e denunciato all'Autorità Giudiziaria per incendio colposo.