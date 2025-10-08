“Oggi scriviamo in modo unitario una pagina importante di equità per la Sardegna. Con l'approvazione della legge sul Comparto Unico apriamo la via ad una pubblica amministrazione regionale più giusta, coesa ed efficiente”. Questo il commento della presidente della Regione, Alessandra Todde, dopo il via libera all'unanimità alla proposta di legge da parte del Consiglio regionale.

“Dal primo giorno di insediamento la Giunta ha messo questo obiettivo tra le sue priorità, e oggi raccogliamo i frutti di quel lavoro. Il primo incontro con il Comitato per il Comparto unico Regione - Enti Locali e le forze sindacali - ricorda la governatrice - è avvenuto il 28 maggio dello scorso anno. Allora la Giunta prendeva l'impegno di affrontare e risolvere una questione nata con la Legge 9 del 2006, che istituiva proprio il Comparto Unico”.

“La legge è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, un segnale forte che dimostra come, quando si lavora insieme con senso di responsabilità, si possono ottenere risultati importanti. Un ringraziamento particolare va all'assessore degli Enti Locali Francesco Spanedda e all'assessora degli Affari Generali Mariaelena Motzo per il lavoro svolto in questi mesi”, conclude Alessandra Todde.