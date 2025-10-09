Ha cercato di disfarsi della droga lanciandola dal finestrino dell’auto, ma la manovra non è sfuggita ai carabinieri. È finita così nei guai una donna arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella tarda serata di martedì 7 ottobre a Castelsardo.

Durante un controllo alla circolazione stradale, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valledoria hanno intimato l’alt a un’auto che procedeva lungo una strada del centro costiero. La conducente, mentre si accostava per fermarsi, ha tentato di liberarsi di un piccolo involucro gettandolo dal finestrino, nel tentativo di eludere il controllo. Ma i Carabinieri, che avevano notato il gesto, hanno immediatamente recuperato il pacchetto, trovandovi all’interno 11,3 grammi di cocaina.

La perquisizione personale ha poi permesso di rinvenire un’ulteriore quantità di stupefacente: 3,32 grammi di eroina nascosti addosso alla donna. La droga, destinata con ogni probabilità allo spaccio nella zona, è stata sequestrata.

Dopo gli accertamenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, la donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.