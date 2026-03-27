Sassari si colora di note: la musica entra in corsia all’Aou di Sassari grazie al progetto nazionale Donatori di Musica, avviato in collaborazione con l’Ente de Carolis. L’evento inaugurale, svoltosi il 26 marzo nel Day Hospital di Oncologia medica, ha trasformato temporaneamente il reparto in un luogo di ascolto e condivisione per pazienti, familiari e operatori sanitari, con l’esecuzione delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

A esibirsi il quintetto dell’Ente de Carolis, guidato dal violino solista Michelangelo Lentini, affiancato da Fiorenza Gianneschi e Manfred Croci (violini), Valentino Marongiu (viola), Daniele Fiori (violoncello) e Antonio Papa (contrabbasso). L’iniziativa fa parte della rete nazionale che porta concerti dal vivo negli ospedali, con l’obiettivo di affiancare all’assistenza clinica un sostegno emotivo e relazionale, rendendo l’esperienza ospedaliera più umana.

«La cura oncologica non può limitarsi agli aspetti clinici ma deve prendersi carico della persona nella sua interezza. Iniziative come “Donatori di Musica” ci permettono di offrire ai pazienti momenti di sollievo, bellezza e condivisione», sottolinea Alessio Cogoni, direttore della Oncologia Medica.

Per Michelangelo Lentini, referente regionale e primo violino di spalla dell’orchestra de Carolis, l’iniziativa è un passo importante per il territorio: «Suonare in ospedale significa condividere la musica in modo diretto e autentico, offrendo ai pazienti un momento di bellezza e vicinanza durante il percorso di cura».

«Un progetto che arricchisce l’umanizzazione delle cure e rafforza il legame tra ospedale e comunità», aggiunge Serafinangelo Ponti, direttore generale dell’Aou di Sassari. Gli appuntamenti continueranno mensilmente: il prossimo concerto è previsto per mercoledì 30 aprile, confermando l’impegno a rendere la musica una presenza costante in reparto.