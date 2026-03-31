Termosifoni ancora attivi fino al prossimo 8 aprile a Sassari, dove il sindaco Giuseppe Mascia ha deciso di prolungare l'accensione dei riscaldamenti a causa delle temperature non troppo primaverili che persistono in questi giorni.

La scelta è stata presa in base ai dati meteorologici, con le massime che faticano a superare i 14 gradi di giorno e le minime che raggiungono i 5 gradi durante la notte nella città.

La proroga è stata adottata in considerazione "dell'attuale situazione climatica, con previsione imminente di abbassamento della temperatura tale per cui si ravvisa ancora necessaria l'accensione degli impianti di riscaldamento in alcuni momenti della giornata, in particolare nelle ore mattutine e serali", è scritto nell'ordinanza firmata dal sindaco, "preso atto delle richieste pervenute a tale riguardo da dirigenti scolatici, privati cittadini e amministratori di condominio".

L'accensione degli impianti di riscaldamento è consentita fino a un massimo di 4 ore al giorno per gli edifici pubblici comunali, scolastici, e uffici amministrativi, insieme agli edifici residenziali. Questa autorizzazione è estesa a tutti fino all'8 aprile incluso.