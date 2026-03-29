Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Sassari mentre erano intenti a rubare rame da un edificio pubblico di interesse storico-culturale. L’intervento rientra nel rafforzamento dei controlli sul territorio disposto dopo una serie di furti che negli ultimi tempi hanno colpito grondaie e materiali in rame in diversi immobili cittadini.

L’episodio si è verificato nei pressi della biblioteca della Soprintendenza in via Monte Grappa, dove una segnalazione al numero di emergenza 112 ha indicato la presenza di due persone sospette. Le Volanti, intervenute rapidamente grazie alle informazioni fornite, sono riuscite a individuare i soggetti poco dopo.

I due sono stati sorpresi con due borsoni e un passeggino utilizzati per trasportare circa 80 chilogrammi di rame, tra cavi elettrici e grondaie appena divelte, accartocciate e rese inutilizzabili. Il materiale è risultato provenire proprio dall’edificio segnalato, sottoposto a tutela per il suo valore storico e culturale.

Alla luce degli elementi raccolti, gli uomini sono stati arrestati in flagranza e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato successivamente convalidato con rito direttissimo.

L’operazione conferma l’attenzione della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori e nella salvaguardia del patrimonio pubblico. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.