Nella mattinata dello scorso 27 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno arrestato un uomo con precedenti penali, in ottemperanza a un mandato di arresto del Tribunale di Sassari – Ufficio Esecuzioni Penali, condannato a due anni e due mesi di reclusione per reati legati alla produzione e detenzione illecita di droghe.

Tutto è iniziato nel luglio 2023, quando durante un'operazione di routine nella campagna, i Carabinieri hanno scoperto una vasta piantagione di cannabis indica in un ovile di proprietà dell'uomo. Sono state trovate 1.170 piante estirpate e in fase di essiccazione, una quantità considerata significativa.

Nonostante l'uomo abbia cercato di giustificare la coltivazione come legale per fini autorizzati, analisi tecniche hanno confermato la natura illecita della produzione. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Sassari – Bancali per scontare la sua pena.

Questa azione rappresenta la conclusione di un'importante operazione volta a contrastare il traffico di droga, dimostrando l'impegno costante dei Carabinieri nel monitorare le zone rurali per garantire la sicurezza della comunità.