Veicoli rubati e munizioni detenute illegalmente scoperti ad Alghero: un uomo è stato denunciato dai Carabinieri con le accuse di ricettazione, riciclaggio e detenzione abusiva.

L’operazione è stata condotta nella mattinata di giovedì 26 marzo dai militari della Compagnia locale, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, al termine di attività investigative mirate. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire diverso materiale di provenienza illecita.

In particolare, nei terreni in uso all’indagato sono stati trovati, nascosti in più punti, due furgoni rubati nei giorni precedenti ad Alghero, appartenenti a imprenditori dei settori edile e navale. Individuata anche un’auto di lusso risultata sottratta in Francia.

Nel corso dell’intervento i militari hanno inoltre sequestrato un consistente quantitativo di munizioni detenute senza autorizzazione: 97 cartucce calibro 12 e 210 cartucce calibro 22.

Al termine degli accertamenti, i veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre le munizioni sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini.

L’attività si inserisce nelle operazioni di controllo del territorio finalizzate al contrasto dei reati contro il patrimonio e in materia di armi. Resta fermo che, in base al principio della presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.