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Grave incidente durante la mattina di oggi, lunedì 30 marzo, a Calangianus, dove una donna di 78 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Tempio Pausania.
Trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Santissima Annunciata di Sassari, la signora ha riportato un trauma cranico ma le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano essere gravi.
L'incidente si è verificato intorno alle 9:30 vicino alla piazzetta Santa Lucia, con alla guida dell'auto una donna residente a Tempio Pausania. I Carabinieri della Stazione di Calangianus stanno investigando per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.