Il quartiere della Pietraia di Alghero si prepara a inaugurare un nuovo parco attrezzato per offrire agli abitanti un luogo dedicato a varie attività ricreative e sociali. Un'area completamente rinnovata è infatti in fase di completamento in via Tiziano, come parte del più ampio intervento di rigenerazione urbana e valorizzazione degli immobili di edilizia popolare di proprietà comunale di via Venezia previsto dal PNRR.

Tra giochi, panchine, prato verde, lavori nel parco appena rinnovato stanno per concludersi in vista dell'apertura imminente.

Inoltre, l'Amministrazione comunale sta lavorando anche nelle borgate per creare nuovi spazi dedicati al tempo libero e ai bambini. La prima zona a essere interessata è La Segada, dove è in corso l'installazione di un'area giochi attrezzata. Questo intervento verrà esteso alle altre borgate grazie ai fondi di circa 100 mila euro messi a disposizione dall'Amministrazione guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto.

“Stiamo lavorando per una città sempre più a misura dei bambini, con l’obiettivo di creare un parco in ogni quartiere – spiega il sindaco - gli spazi pubblici sono luoghi di socialità, di incontro, un presidio di vivacità che valorizza il territorio dal centro alle zone più periferiche. Questi interventi si inseriscono nel piano di riqualificazione dei parchi urbani che stiamo conducendo, tra cui al Parco Manno, Caragol, in via Matteotti, al Carmine e al parco Tarragona”.