Un’abitazione monitorata da mesi, un continuo movimento di persone e, nel pomeriggio di oggi, l’intervento della Squadra Mobile.

È quanto accaduto nel quartiere Latte Dolce di Sassari, dove gli agenti della Questura, come da loro riferito, hanno portato a termine un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attenzione degli investigatori sulla zona era iniziata alcuni mesi fa, dopo che era stato notato un sospetto andirivieni di persone, alcune delle quali riconducibili a consumatori di droga, in entrata e in uscita da alcune abitazioni. Gli accertamenti avevano già portato, nei mesi scorsi, alla denuncia di una donna per spaccio.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 settembre, un nuovo servizio di osservazione ha permesso agli agenti di approfondire ulteriormente la situazione.

Due persone sono state notate mentre attendevano di entrare in un appartamento. Alla vista dei poliziotti, si sarebbero improvvisamente date alla fuga.

Gli investigatori sono quindi entrati nell’abitazione, trovando la porta aperta, e hanno avviato la perquisizione.

In una delle camere è stata rinvenuta una scatola che sarebbe stata utilizzata come piano per il taglio e la preparazione della sostanza, insieme a materiale per il confezionamento e a banconote di piccolo taglio.

Durante il controllo sono stati trovati anche sei bilancini di precisione, cocaina, marijuana e metadone, oltre a una bilancia di maggiori dimensioni e a una macchina per il confezionamento sottovuoto.

A rendere ancora più significativo il quadro emerso durante l’intervento sarebbe stato l’andirivieni registrato proprio mentre gli agenti stavano effettuando la perquisizione: diverse persone avrebbero continuato infatti a presentarsi presso l’abitazione.

Tutti gli elementi raccolti sono ora al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile, impegnati a ricostruire la rete di approvvigionamento e le eventuali responsabilità legate all’attività di spaccio.